Benidorm licita el servicio para atender la cobertura económica inmediata de situaciones de urgencia social

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado la licitación del contrato para la cobertura económica inmediata de situaciones valoradas de urgencia social, un contrato cuya necesidad viene determinada por la propia necesidad de actuar ante dichas situaciones de urgencia social por parte de los equipos profesionales de servicios sociales a personas o unidades familiares que estén empadronadas en Benidorm.

Se considera urgencia social cuando la necesidad no puede ser atendida por sus propios medios o por los recursos existentes en la ciudad. Así, según ha explicado la concejal de Bienestar Social, Ángela Zaragozí, el servicio consiste “en la cobertura económica inmediata de esas situaciones incluyendo la gestión o proporcionando el abono de cualquier actuación necesaria para la atención inmediata, siempre a criterio del personal de Bienestar Social y que requiera del pago inmediato del servicio que se realice”.

El contrato sale a licitación por un presupuesto base de 43.200 euros y un plazo de un año, prorrogable por otros tres. Según figura en el pliego de prescripciones técnicas, las modalidades de prestación del servicio incluyen la gestión de situaciones valoradas de urgencia social como billetes de transporte urbano, interurbano e internacional, alojamiento, y documentación, incluidas las tasas administrativas de expedición. También se contempla el adelanto económico del monto fijo establecido y la coordinación y resolución rápida de incidencias logísticas.

Ángela Zaragozí ha precisado algunas situaciones de urgencia social como “la atención a personas en tránsito, afectadas por situaciones imprevistas que les colocan en situación de riesgo y vulnerabilidad; la atención a personas sin hogar que de forma puntual y por causa sobrevenida están en situación de riesgo y vulnerabilidad; la pérdida repentina de alojamiento por causa sobrevenida; las víctimas de violencia de género, agresión sexual, trata de personas o violencia intrafamiliar que no tengan apoyo familiar o social y que de forma puntual e inmediata requieran de traslados o alojamiento”.

Estas ayudas abarcan también a las atenciones que se realizan ante situaciones de urgencia climática como olas de frío o calor “y en general a cualquier situación que requiera de atención inmediata a criterio del personal técnico de Bienestar Social, que será quien determine y valore la situación de urgencia social”.

El procedimiento de contratación será abierto y ordinario. La oferta más ventajosa obtendrá una puntuación máxima de 49 puntos, mientras que los criterios de calidad ofrecidos podrán tener un máximo de 51 puntos. En este capítulo, disponer de un teléfono móvil de urgencia otorgará 30 puntos, contar con un sistema de detección en el entorno de situaciones de vulnerabilidad se valorará con un máximo de 15 puntos y disponer de personal con conocimiento de otros idiomas distintos de los oficiales en España tendrá una puntuación máxima de 6 puntos. El pliego de condiciones indica asimismo que el horario de atención será de 9 a 21 horas los días laborales.

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