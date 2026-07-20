Los municipios de la Marina Baixa celebran el Mundial de España

Cientos de vecinos y visitantes acudieron a las pantallas gigantes instaladas en diferentes localidades de la comarca para seguir el encuentro, que terminó con la histórica victoria de España frente a Argentina (1-0) en la prórroga, gracias a un gol de Ferran Torres.

Las fan zones y espacios habilitados por los ayuntamientos registraron una gran afluencia de público desde horas antes del inicio del partido. Familias, grupos de amigos y aficionados, vestidos con la camiseta de la selección, llenaron plazas, parques y auditorios para vivir juntos una noche histórica.

Las pantallas gigantes se instalaron en varios municipios de la comarca. En Villajoyosa, el Parque de la Barbera. En Benidorm, Skyfes y en el auditorio Julio Iglesias, donde la Asociación de Peñas "Virgen del Sufragio" preparó un evento con ambiente festivo.

En l'Alfàs del Pi, la gran pantalla instalada en la Villa Romana. En Callosa d'en Sarrià, la plaza del Convent, mientras que en La Nucía la Plaza Mayor y en Finestrat, la Plaça de la Unió Europea.

La jornada volvió a demostrar el respaldo de la afición de la Marina Baixa a la selección española, con unas pantallas que se llenaron de público y ambiente.