Confrides - L'Abdet recibe una subvención de para elaborar su I Plan de Igualdad Estratégico 2026-2030

El plan estará dirigido al conjunto de la ciudadanía de Confrides y será elaborado por una empresa especializada, que realizará tanto el diagnóstico inicial como la redacción del documento definitivo. La elaboración del I Plan de Igualdad se desarrollará en diferentes fases. En primer lugar, se llevará a cabo una etapa de preparación y organización institucional, en la que se constituirá un equipo de trabajo, se definirán los recursos disponibles y se establecerá el calendario de actuaciones. Posteriormente, se realizará un diagnóstico de la situación del municipio desde la perspectiva de género, analizando información sobre ámbitos como el empleo, la educación, la participación ciudadana, el uso del tiempo o la violencia de género.

Este diagnóstico se completará con entrevistas al personal técnico y a representantes municipales, así como con procesos participativos en los que podrán aportar sus propuestas las asociaciones, los colectivos locales y el conjunto de la ciudadanía. Toda esta información permitirá identificar las principales necesidades y oportunidades de mejora en materia de igualdad.

A partir de ese análisis se definirán los objetivos del plan, las líneas estratégicas de actuación y las medidas concretas que se pondrán en marcha durante el periodo 2026-2030, incorporando indicadores de seguimiento, responsables de ejecución y un calendario de actuaciones. Antes de su aprobación definitiva por el Ayuntamiento, el documento será sometido a un proceso de participación para recoger las aportaciones de la ciudadanía y garantizar que responda a la realidad y a las necesidades del municipio.

El alcalde de Confrides, Rubén Picó, ha destacado que «la igualdad debe ser un eje transversal en la acción de cualquier administración pública, independientemente de su tamaño. Gracias a esta subvención podremos elaborar nuestro primer Plan de Igualdad con rigor, planificación y contando con la participación de toda la ciudadanía».

Asimismo, el primer edil ha señalado que «queremos que este plan sea una herramienta útil y cercana, que nos permita seguir avanzando en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y en el desarrollo de políticas públicas que contribuyan a construir un municipio más igualitario, inclusivo y participativo para todas las personas».