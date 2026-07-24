Benidorom renueva el colector de aguas residuales del Palau e implanta la red de alcantarillado en el Salt de l’Aigua

Los trabajos de colocación del nuevo colector de aguas residuales en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm y la sustitución de la actual estación de bombeo avanzan según lo previsto. Esta obra, que ha sido visitada esta mañana por el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, también conlleva la implantación de la red de alcantarillado, que hasta ahora no existía, para las viviendas de la partida del Salt de l’Aigua.

El presupuesto de esta actuación asciende a 568.574,57 euros, que se financian con cargo a los Fondos de Renovación de la concesionaria del Ciclo Integral del Agua, Veolia, y que ejecuta la empresa Mediterránea de Obras y Asfaltos S.A. El motivo de acometer esta obra venía dado porque el Palau d’Esports se encuentra en una zona en la que las redes de alcantarillado o no existen o se encuentran en fase de desarrollo. Por ello, desde la construcción de la infraestructura deportiva la evacuación de las aguas residuales del recinto se ha venido realizando mediante una estación de bombeo instalada en las propias dependencias.

“Como consecuencia de los problemas operativos recurrentes en la estación de bombeo, con incidencias periódicas en el funcionamiento y mantenimiento, se consideró oportuno encargar la redacción de una solución técnica para garantizar la salida eficiente de las aguas residuales de la manera más sostenible y fiable” ha explicado el concejal.

La actuación consiste en la colocación de un nuevo colector por gravedad que anule la estación de bombeo existente, reduciendo el consumo energético, los costes de mantenimiento y el riesgo de vertidos por fallo de bombeo. Ese nuevo colector se conectará con la red principal en las calles Esperanto y Kennedy, en la parte más cercana a la avenida Europa. González de Zárate ha precisado que con la ejecución de esta obra “se dará solución a unos problemas de evacuación de aguas residuales que se producían con relativa frecuencia en el Palau y seguimos adelante con la renovación de todas las infraestructuras hidráulicas con el fin de avanzar todavía más en la gestión eficiente del agua”. La intervención, además, motivará que las viviendas de la zona dispongan de una red de alcantarillado que hasta ahora no existía, a la que deberán conectarse.

En ese punto González de Zárate ha reiterado que “damos servicio a la comunidad escolar del Salt de l’Aigua, a los usuarios del Palau d’Esports y a los vecinos de la zona, a los que se les dota de una red de alcantarillado para eliminar las fosas sépticas que aún persisten”.