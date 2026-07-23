Villajoyosa inicia mañana sus Fiestas de Moros y Cristianos 2026

Villajoyosa ultima los detalles para sus Fiestas de Moros y Cristianos 2026 así se lo hemos contado esta mañana en el programa especial de Onda Cero de la provincia de Alicante

Los vileros cuentan las horas para disfrutar de sus fiestas que comenzarán mañana con la entrada de Bandas, unas fiestas en honor a Santa Marta que por su particularidad son muy especiales.

Una de las citas festeras, además de las entradas Mora y Cristiana o las embajadas es la cita del Desembarco en la madrugada del 27 al 28, una parte de la fiesta que busca ser BIC. Unas fiestas que van a suponer un reto también para la movilidad y el tráfico, como cada año.

El programa de actos arrancará la noche del viernes, 24 de julio, con la entrada de bandas, en la que desfilarán los más de 500 músicos que participan en las fiestas. Los días 25 y 26 se celebran los desfiles moro y cristiano, respectivamente, a las 21.00 horas. El Rey Moro, Juan Lloret Marcet “Belo”, de la compañía Artillería del Islam, cerrará con su boato el primer desfile; y la Reina Cristiana, Marta Llinares, de la compañía Llauradors, lo hará el domingo.

El lunes 27 de julio empezarán los actos en la playa Centro. Por la tarde, a las 20.00 horas, tendrá lugar el Alijo de Piratas Corsarios y Contrabandistas, y la posterior Embajada Contrabandista. A las 21.00 horas, se organizará el desfile de presentación de las tropas de la media luna al Rey Moro, que concluirá frente al castillo, donde tendrá lugar la Embajada Beduina.

De madrugada, empezará la noche mágica del Desembarc, un espectáculo de luces, fuegos, música y arcabuces en la playa Centro que recrea los hechos acontecidos hace 488 años frente a la costa vilera. Las embarcaciones sarracenas llegarán a tierra tras la indicación del Emisario del Rey Moro. Desde las 3.00 horas, las compañías moras bajarán por la avenida Varadero en dirección al Puerto; desde las 5.00 horas, las compañías cristianas se dirigirán por la Costera La Mar hasta el campamento cristiano sobre la arena. A las 6.00 horas, arrancará el desembarco moro que terminará con la Embajada Mora en el castillo.

Por la tarde, volverá la contienda en la playa entre los ejércitos moro y cristiano. A las 20.00 horas tendrá lugar la Reconquista y a las 21.00 horas la Embajada Cristiana con los cristianos reconquistarán la villa. Después, todos los festeros subirán a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción para dar gracias a la patrona Santa Marta por su protección y explosionarán 21 salvas en su honor.

El día 29, festividad de Santa Marta, se celebrarán los actos religiosos. A las 12.00 horas, tendrá lugar la misa Solemne en honor a Santa Marta. A las 20.00 horas, la solemne procesión en la que la imagen de la patrona recorrerá las calles del centro histórico. Un espectacular castillo de fuegos artificiales a las 00.30 horas pondrá el broche final al día grande.

El día 30 tendrá lugar el popular concurso de paellas en el que participan las 22 compañías en la avenida de Benidorm; y el día 31 los protagonistas serán los más pequeños en el desfile infantil de carrozas.