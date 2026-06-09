Callosa d’en Sarrià instala el primer sistema para proteger los nidos de golondrinas y evitar los excrementos en la vía pública

El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià ha iniciado la instalación de sistemas recogedores de excrementos bajo los nidos de golondrina existentes en distintos puntos del municipio. Una actuación pionera que permitirá proteger esta especie legalmente protegida y, al mismo tiempo, reducir las molestias ocasionadas por los excrementos en fachadas y espacios públicos.

Los primeros dispositivos ya han colocando en el conocido edificio "Titanic", tras la autorización de los propietarios, dentro de una campaña municipal que se extenderá progresivamente por todo el término urbano.

La iniciativa surge tras el trabajo realizado por los servicios técnicos municipales y el área de Protección Animal y Medio Ambiente, que han elaborado un inventario de nidos con el objetivo de actuar de forma planificada en aquellos puntos donde existe mayor presencia de colonias de golondrinas.

La concejala de Protección Animal, Maribel Ferrándiz, ha destacado que esta actuación tiene un doble objetivo,

"desde el Ayuntamiento hemos comenzado, junto a los servicios técnicos municipales, la instalación de estos sistemas recogedores de excrementos bajo los nidos de golondrina. Gracias a la colaboración y autorización de los propietarios, hemos iniciado los trabajos en el edificio conocido como el Titanic y continuaremos instalándolos en otros puntos del municipio."

Ferrándiz ha explicado además que "esta actuación tiene dos finalidades muy importantes: por un lado, informar y concienciar a la ciudadanía de que detrás de estos dispositivos existen nidos que no pueden tocarse ni retirarse porque están protegidos por la legislación vigente; y por otro, evitar que los excrementos lleguen al suelo o ensucien las fachadas, mejorando así la convivencia entre la conservación de la fauna y la limpieza urbana."

Conservación y limpieza, compatibles

Los técnicos municipales destacan que esta solución permite compatibilizar la protección de los nidos con el mantenimiento de la limpieza en edificios y aceras. Los sistemas instalados recogen los excrementos generados por las aves sin alterar ni dañar los nidos, evitando así actuaciones que podrían vulnerar la normativa de protección de fauna silvestre.

Las golondrinas son aves migratorias de gran valor ecológico que contribuyen al equilibrio ambiental y al control natural de insectos. Una sola golondrina puede consumir cientos de mosquitos y otros insectos cada día, convirtiéndose en un aliado natural para la salud ambiental de los municipios.

Especie protegida por la legislación europea y española

El Ayuntamiento recuerda que las golondrinas, así como sus nidos, huevos y crías, están protegidos por la normativa europea y española. La destrucción, retirada o alteración de los nidos constituye una infracción grave que puede acarrear importantes sanciones económicas.

Por ello, desde el Consistorio se insiste en que cualquier actuación que pueda afectar a un nido debe contar previamente con la autorización de las autoridades competentes.

Llamamiento a la colaboración vecinal

La campaña municipal continuará extendiéndose por diferentes zonas de Callosa d’en Sarrià. Aunque ya existe un listado de ubicaciones identificadas por los servicios técnicos, el Ayuntamiento hace un llamamiento a la colaboración ciudadana.

Los vecinos que tengan nidos de golondrina en sus edificios o fachadas y deseen que se estudie la instalación de estos sistemas pueden dirigirse al Área de Medio Ambiente, ubicada en la Casa de Cultura, para comunicar su situación y valorar su inclusión en el programa.

Ferrándiz concluyó señalando que “con esta actuación, el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià reafirma su compromiso con la protección de la biodiversidad, la conservación de las especies protegidas y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía mediante soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente”.