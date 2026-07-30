Villajoyosa descubre el significado del color en el mundo en una exposición de fotografías de National Geographic

El Alcalde de Villajoyosa, Marcos Zaragoza; la delegada territorial de la Fundación “la Caixa en la Comunidad Valenciana, Lourdes Toribio; y el asesor de la muestra, Rubén Duro, han presentado este jueves, en la Plaza de la Cala, la exposición Colores del mundo, que acerca al público a la enorme variedad de paisajes de nuestro planeta y a los colores que los caracterizan.

A través de 42 instantáneas de fotógrafos de National Geographic, la muestra invita a reflexionar sobre el color, un elemento que rodea en todo momento y que es capaz de impactar en cómo se siente y se llena de fuerza, relajarnos o emocionarnos. Para evitar que pasen desapercibidos todos sus tonos y matices, esta exposición los convierte en protagonistas absolutos.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “no hay mejor escenario para acoger “Colores del mundo” que Villajoyosa, una ciudad históricamente reconocida por el colorido de sus fachadas marítimas e icónicos rincones. Somos “El poble dels colors” y no solo es estética, es historia, luz y vida”. El primer edil añadió que esta muestra “pone en valor la transformación de la Plaza de la Cala en un gran museo a cielo abierto. Esta no es la primera ni única iniciativa cultural que se lleva a cabo en este espacio”.

En las sobrecogedoras fotografías de los brumosos azules de la luz de la mañana, de los vívidos púrpuras y rojos de la puesta de sol, de los intensos verdes de los campos o de los dorados de las hojas del otoño, los visitantes encontrarán una inspiradora reflexión sobre el significado de los colores, sus cualidades y su simbolismo a lo largo de la historia.