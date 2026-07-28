Villajoyosa pone en marcha una web para conocer que bandera ondea en las playas y las condiciones del baño en tiempo real

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha puesto en marcha desde hace ya varias semanas una web en la que se puede consultar el estado de las condiciones de baño al momento. A través de esta web se puede se puede conocer toda la información de las banderas que ondean cada día en las playas (verde, amarilla o roja) y de si en algún caso hay algún tipo de incidencia en el agua o las temidas medusas. El objetivo de esta web, es ofrecer a todos los ciudadanos tanto de Villajoyosa como visitantes, turistas e incluso gente que está fuera y que quiere saber cuál es el estado de las playas en Villajoyosa puede consultarlo a través de esta web, a la que se puede acceder desde la propia página de internet del consistorio vilero o a través de las notificaciones diarias que hace el ayuntamiento a través del “Pregoner”, un canal del ayuntamiento de Villajoyosa a través de aplicaciones móviles de mensajería.

Esta web ofrece la oportunidad de poder conocer en tiempo real el estado de la bandera, del estado del agua, uno de los planteamientos que se pusieron en el nuevo contrato de socorrismo con la empresa adjudicataria del servicio, como explica el concejal, Carlos Soler, ofreciendo así información actualizada y real del estado de las playas o si se ha tenido que cerrar el baño por algún tipo de incidencia como medusas u oleaje.