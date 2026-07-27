La Diputación inyectará 7,9 millones en los municipios de la Marina Baixa con el Plan +Cerca y el Bono Consumo

La Diputación de Alicante destinará este año 7.976.525 euros a los 18 municipios de la Marina Baixa a través del Plan +Cerca y del Bono Consumo, programas destinados a financiar gasto corriente y a ayudar a las familias y al comercio de proximidad.

El presidente de la institución provincial, Toni Pérez, ha destacado que se trata de “cifras históricas” y ha puesto en valor la “autonomía y libertad de los municipios para decidir el destino de estos fondos que contribuirán a mejorar los servicios en nuestros pueblos y ciudades y a reactivar la economía ayudando a las familias y a las pequeñas y medianas empresas”.

Por un lado, el Plan +Cerca contempla una aportación de 5.926.449 euros para los municipios de la Marina Baixa. Las subvenciones irán destinadas íntegramente a financiar gasto corriente y se fijan según los siguientes criterios de distribución: la población – con un fijo y un variable en función del número de habitantes, la superficie, la densidad de población, el riesgo de despoblamiento y entidad local menor.

El máximo de la subvención es de 500.000 euros y se destinará a cubrir los gastos generales de funcionamiento y mantenimiento ordinario (personal, limpieza, agua, telecomunicaciones, primas de seguros…..) de instalaciones municipales como parques públicos y jardines, consultores médicos, centros docentes, bibliotecas, edificios culturales, instalaciones deportivas, gastos energéticos.

Listados de municipios beneficiados PLAN +CERCA (1ª y 2ª fase)

Benifato: 204.050,00 €

Beniardà; 205.650,00 €

El Castell de Guadalest: 207.100,00 €

Bolulla: 197.250,00 €

Benimantell: 223.768,00 €

Sella: 224.936,00 €

Tàrbena: 210.592,00 €

Orxeta: 214.496,00 €

Confrides: 217.325,00 €

Relleu: 252.000,00 €

Polop: 278.280,00 €

Callosa d’en Sarrià: 301.820,00 €

Finestrat: 319.190,00 €

La Nucía: 356.924,00 €

L’Alfàs del Pi: 357.700,00 €

Altea: 371.480,00 €

La Vila Joiosa: 418.623,00 €

Benidorm: 460.991,00 €

TOTAL 5.022.175,00 €

Bono Consumo

Por otra parte, el Bono Consumo distribuirá entre los municipios de la comarca de la Marina Baixa 2.954.350 euros, la cifra más alta en la historia de esta iniciativa que gestiona el área de Desarrollo Económico y que arrancó por primera vez en el año 2022.

En este caso, el objetivo es “inyectar dinero en la economía de los hogares, en las familias para ayudarles ante el incremento de la cesta de la compra, al tiempo que se consigue que estos recursos, además, circulen en el comercio de proximidad y en ese gran sector que representan en la provincia los autónomos y las pequeñas y medianas empresas”, ha destacado el presidente

Las ayudas, que se distribuirán en función de la población entre todos los municipios de la provincia, se otorgarán de forma directa a los ayuntamientos vía convocatoria y serán ellos los que desarrollarán su propia campaña, pudiendo aportar, si así lo estiman, fondos propios a la misma y decidir, por ejemplo, qué tipo de establecimientos entran o si se dirige a vecinos empadronados o a todos los ciudadanos. La Diputación no subvencionará los gastos de gestión de la campaña por la que opte la entidad local.

En este caso se subvencionarán actuaciones que los consistorios realicen entre la publicación de la convocatoria y el 31 de diciembre de 2026 si el consistorio opta por el anticipo y hasta el 15 de octubre de 2026 si no se acoge al mismo, que salvo que se renuncie expresamente se otorgará con la resolución. El plazo para la justificación será del 31 de enero de 2027 y el 31 de octubre de 2026 en función de si solicitan o no anticipo.

La subvención viene fijada por la población de la localidad, estableciéndose un fijo más un variable según el número de habitantes.

Ayudas SUMA

Asimismo, la convocatoria de subvenciones impulsada por SUMA con carácter excepcional para ayudar a los ayuntamientos de la provincia que tienen delegada la gestión y recaudación de sus tributos en el organismo tributario a financiar parcialmente el gasto público que genera a las arcas municipales esta encomienda repartirá 568.620 euros entre los 18 municipios de la comarca de la Marina Baixa.

El presidente de la Diputación de Alicante y de Suma, Toni Pérez, ha destacado que el objetivo de esta iniciativa, dotada en su conjunto con 3,2 millones de euros, es “devolver a los ayuntamientos parte del esfuerzo que realizan para sufragar este servicio de gestión y recaudación de tributos, especialmente en un momento complejo de coyuntura económica en el que los gastos de las corporaciones locales cada vez son mayores”, algo que, ha añadido, “es posible gracias a los niveles de excelencia y eficiencia alcanzados por Suma”. Las subvenciones se distribuyen en dos tramos; uno lineal de 4.000 euros y otro proporcional hasta agotar la dotación con límite del coste satisfecho en 2025 por cada ayuntamiento. La ayuda deberá ser solicitada por el consistorio una vez aprobada la convocatoria.