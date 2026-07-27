La Entrada de Bandas marca el inicio de las fiestas de Moros y Cristianos de Villajoyosa 2026

Las bandas de música desfilaron precedidas por los cargos festeros de cada compañía, los capitanes y abanderados, así como también desfilaron el Rey Moro, Juan Lloret Marcet “Belo”, de la compañía Artillería del Islam; y la Reina Cristiana, Marta Llinares, de la compañía Llauradors. Cerraron el desfile las autoridades, encabezadas por el Alcalde Marcos Zaragoza; el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; el concejal de Fiestas, Jaime Santamaría; el presidente de l’Associació Santa Marta, Matías Romà; la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig; y miembros de la Corporación municipal.

Al llegar a la Barbera, las bandas interpretaron la marcha mora “Zalé Arraez”, compuesta por el maestro Francisco Lacalle con motivo de las primeras fiestas organizadas por l’Associació Santa Marta. Esta pieza ha sido dirigida el director Iñaki Lecumberri, reconocido director y compositor premiado de la música festera valenciana. Para terminar, todas las bandas de música interpretaron juntas el Himno Regional de la Comunidad Valenciana, la pieza musical que marca el inicio de las fiestas. Esta fue dirigida por Jaime Fco. Ripoll “Jimmy”, músico, compositor y director con una prestigiosa trayectoria internacional y autor de obras tan emblemáticas para Villajoyosa como “Pescadors de la Vila”.

El solo de fiscorno corrió a cargo de Pere Josep Tort, trompeta solista de la Ópera y Ballet Nacional de Sofía, con una destacada carrera internacional en algunas de las principales orquestas europeas. Pondrá la voz a este momento, la soprano vilera Pepi Lloret, premiada intérprete con una sólida trayectoria en ópera, zarzuela y concierto, presente en festivales y escenarios de prestigio nacionales e internacionales.

Para finalizar el acto, un espectacular castillo de fuegos artificiales dio por iniciadas las Fiestas de Moros y Cristianos de Villajoyosa.

El 25 de julio, a las 21.00 horas, tuvo lugar el Desfile Moro en el que participaron las once compañías del bando sarraceno. Que cerraron el desfile la compañía Artillería del Islam, que este año ostenta el reinado cristiano.