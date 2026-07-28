Benidorm recoge el certificado que verifica su huella hídrica durante 2025

El Ayuntamiento de Benidorm ha recogido esta mañana el certificado que verifica la huella hídrica de la localidad durante el año 2025. La distinción ha sido recogida por el alcalde Toni Pérez de manos de los representantes de la empresa SGS, la adjudicataria que audita la gestión que realiza la ciudad para conocer su huella hídrica.

El documento certifica que la declaración de la huella hídrica de Benidorm sigue la norma UNE-EN ISO 14046:2016. En el caso de Benidorm se han analizado el Sector de Abastecimiento Urbano e Infraestructuras, el Sector Agrícola (riego y producción) y el Sector Turístico (alojamiento y ocio). La certificación viene firmada por Ana Viñado, directora de Sostenibilidad y Cambio Climático de SGS.

El certificado recibido por Benidorm se enmarca en un proyecto financiado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Visión 360’ que sitúa de nuevo a la ciudad e la vanguardia en gestión de agua y que analiza la cantidad total que se utiliza para consumo humano, producir alimentos, regar zonas verdes o servicios como el turismo.

El alcalde ha señalado que el ‘Plan de Gestión Integral de la Huella Hídrica de Benidorm’ permitirá “conocer las demandas de agua de los distintos sectores dentro del territorio municipal y gestionarlas mejor”, Asimismo ha afirmado que con el desarrollo de este proyecto “sostenibilidad y tecnología se vuelven a dar la mano”. Pérez ha insistido en que “hay que ser valientes para abordar el desarrollo de proyectos de este calado y esta naturaleza, que persiguen conocer la huella que la actividad humana genera para actuar en consecuencia pensando no solo en los que vivimos aquí y en los millones de visitantes, sino especialmente en los que vivirán aquí en el futuro”.