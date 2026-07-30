La procesión en honor a Santa Marta recorre las calles del centro histórico de Villajoyosa

Villajoyosa celebró este miércoles, 29 de julio, el día de su patrona Santa Marta. Una jornada de las Fiestas de Moros y Cristianos en la que se han sucedido los actos religiosos.

Por la mañana, tuvo lugar la Misa Solemne en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. La ceremonia religiosa estuvo presidida por el Alcalde Marcos Zaragoza; y acudieron miembros de la corporación municipal; además del presidente de l’Associació Santa Marta, Matías Romà; la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig; el Rey Moro Juan Lloret Marcet y la Reina Cristiana Marta Llinares; y los capitanes, abanderados o embajadores de las compañías, además de miembros de la asociación.

Por la tarde, festeros y vecinos devotos de la patrona acompañaron a la imagen en procesión por las calles del casco antiguo. La imagen de Santa Marta fue portada a hombros por miembros de las compañías Moros de Capeta y Almogàvers, que ostentarán los reinados moro y cristiano en 2027.

El día de Santa Marta terminó con un Castillo de Fuegos Artificiales desde la playa Centro dedicado a la patrona.

Los actos de las fiestas de Moros y Cristianos continúan este jueves, 30 de julio, con el popular Concurso de Paellas; y el jueves, 31 de julio, será el turno de los más pequeños, que participarán al Desfile Infantil de Carrozas.