Altea inicia las obras de recuperación, consolidación y puesta en valor del Acueducto de Els Arcs

El Ayuntamiento de Altea ha dado el paso definitivo para la recuperación de uno de sus elementos patrimoniales más singulares con el inicio de las obras de consolidación y puesta en valor del Acueducto de Els Arcs, donde ya se están llevando a cabo actuaciones sobre el terreno.

Tal y como ha destacado el concejal de Medio Ambiente y Urbanismo, Jose Orozco, “los trabajos se desarrollan en un ámbito concreto del monumento correspondiente a siete pilastras situadas en las inmediaciones de la era de Sant Isidre.

El objetivo principal de la intervención es garantizar la seguridad y la conservación estructural del conjunto arquitectónico, evitando su deterioro y poniendo en valor su riqueza histórica”.

Entre las intervenciones técnicas que se llevarán a cabo en esta fase destacan:

• Restauración estructural: reconstrucción de dos pilas caídas, así como la consolidación y recalce de cinco pilas existentes.

• Recuperación arqueológica: excavación de elementos enterrados, creación de un foso arqueológico y recolocación de restos constructivos desprendidos.

• Mejora de la accesibilidad y el entorno: acondicionamiento del terreno adyacente para facilitar el paso de peatones, así como la reordenación e instalación de delimitadores de tráfico para proteger la estructura.

• Adecuación de infraestructuras: desplazamiento de casetas de riego existentes y soterramiento de la acequia mediante un sistema de sifón.

• Divulgación e interpretación patrimonial: instalación de elementos informativos (tótem explicativo, cartelería y paneles) para que vecinos y visitantes puedan conocer la historia y la importancia del acueducto.

La obra, ejecutada por la empresa Arpa Patrimonio S.L., cuenta con un presupuesto total de 138.036,52 euros. Para su financiación, el consistorio dispone de una subvención de 97.463,12 euros concedida en el marco del Plan Restaura de la Generalitat Valenciana, destinado a la conservación y protección de bienes inmuebles del patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana.

Con el inicio de estas obras, el Ayuntamiento de Altea continúa trabajando con el compromiso de conservar el patrimonio histórico local, recuperando este espacio singular para el disfrute de toda la ciudadanía.