Villajoyosa crea "islas de sombra" y pone en valor el patrimonio romano en Barberes Sud

El Ayuntamiento de Villajoyosa dotará de islas de sombra y hará accesible el parque de Barberes Sud, en la calle Pedro Ruiz Galiana nº 2. Este proyecto cuenta con una inversión de 423.114 euros y ha sido adjudicado a Mediterráneo Obras y Asfaltos S.A. La actuación abarca una superficie de 6.800 metros cuadrados donde se ubica el parque actual además de la zona arqueológica.

Esta actuación, que ya se ha iniciado, cuenta con una subvención de la Generalitat dirigida a entidades locales en el marco de la Actuación de cohesión entre destinos de la Comunitat Valenciana, intervención integrada en el Plan territorial de sostenibilidad turística de la Comunitat Valenciana 2021, dentro del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea - Next Generation EU.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “la intervención que se está realizando en Barberes Sud se divide en dos puntos estratégicos donde vamos a mejorar la vida de los ciudadanos, pero también la experiencia de aquellos que nos visitan”. El primer edil apuntó que “la zona arqueológica muestra parte de nuestra historia y la vamos a poner en valor para que pueda ser visitada de forma accesible”.

La concejala de Escena Urbana, Ana Alcázar, explicó que “las obras incluyen dos partes: la creación de islas de sombra y dotar a la zona de accesibilidad universal”. En el primer caso, “se actuará en el parque del Palasiet donde se instalarán pérgolas modulares y se plantará arbolado de especies autóctonas y caducifolias (como Melia y Jacaranda). El objetivo es optimizar el confort térmico mediante la creación de zonas de sombra naturales y artificiales dotadas de red de riego”.

El concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, explicó que “se van a crear itinerarios accesibles mediante adoquines de hormigón y bandas táctiles para personas con discapacidad visual”. Además, “se renovará el mobiliario urbano y se instalarán paneles informativos inclusivos, que incluirán códigos QR y pictogramas”.

La concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Rosa Llorca, explicó que “vamos a integrar nuestro patrimonio arqueológico en el parque de tal forma que los que nos visitan puedan conocer nuestra historia con detalle”. Para ello, la planimetría de la villa romana se marcará en el pavimento utilizando diferentes tonalidades para que sea fácilmente identificable por el público. Se mantendrán 295 metros cuadrados del yacimiento reservados exclusivamente para futuras puestas en valor; y se instalarán luminarias específicas para destacar los restos arqueológicos durante la noche.

La edil del área añadió que “con esta actuación, Villajoyosa reafirma su compromiso con el desarrollo urbano sostenible y la preservación de su rico legado histórico, cumpliendo con los estándares europeos de sostenibilidad”.