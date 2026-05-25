Accidente de tráfico en Polop: un fallecido de 18 años y cuatro heridos tras caer un coche por un desnivel de 150 metros

Un joven de 18 años falleció y otros tres resultaron heridos en un grave accidente de tráfico ocurrido la noche de ayer en la carretera CV-70, a la altura del término municipal de Polop.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió el aviso del siniestro sobre las 21:20 horas. Según las primeras informaciones, el vehículo se salió de la vía en una curva del tramo que une Confrides y Polop de la Marina y acabó precipitándose a un bancal con un desnivel de unos 150 metros.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del parque de bomberos de Benidorm, que tuvieron que excarcelar a cuatro personas atrapadas en el interior del turismo. La intervención finalizó poco después de las 23:30 horas.

En el operativo sanitario participaron una unidad del SAMU y dos unidades de Soporte Vital Básico (SVB). Como consecuencia del accidente falleció un joven de 18 años.

Además, tres personas resultaron heridas. Una menor de 17 años y dos jóvenes de 18 y 19 años, ambos varones, presentaban policontusiones y fueron trasladados al Hospital Marina Baixa de La Vila Joiosa.

El cuarto herido, otro joven de 18 años, fue asistido por politraumatismo y, tras ser estabilizado por los servicios médicos, evacuado en una ambulancia SAMU al Hospital Doctor Balmis de Alicante.