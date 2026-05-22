Las columnas Andrea del Paseo de Levante de Benidorm comienzan a instalarse

Esta es la fecha que se baraja desde el consistorio de Benidorm de una actuación de restauración y rehabilitación de estas columnas cuya actuación conlleva una inversión que ronda los seiscientos mil euros. E

Tras la retirada de las Andreas y la rehabilitación estas columnas contarán con nueva iluminación arquitectónica con cambio dinámico de color y así adaptar la iluminación a las necesidades y festividades.

Por su parte la avenida Limones estará cortada al tráfico del 25 al 27 de mayo por las obras del aparcamiento subterráneo de Jaime I, en concreto por la necesidad de llevar a cabo un desvío de una red de telefonía.

La Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Benidorm ha informado del próximo corte de tráfico en una vía habitualmente muy transitada de la ciudad que tendrá lugar a partir de este lunes 25 de mayo con motivo de la realización de trabajos en la calzada.

El corte se producirá en la avenida de Limones como consecuencia de trabajos derivados de las obras del aparcamiento subterráneo de la avenida Jaime I, en concreto por la necesidad de llevar a cabo un desvío de una red de telefonía. Por ello, los días 25, 26 y 27 de mayo la avenida Limones permanecerá cerrada al tráfico para ejecutar un cruce de calzada y entronque a la cámara de telecomunicaciones existente en el cruce con Jaime I, según han explicado desde la Concejalía, que también ha avanzado que se intentará reducir el corte a dos días.

Hay que recordar también que en Benidorm el lunes se inician las obras para duplicar el carril bici y mejorar la seguridad vial en la avenida del Albir. un corte de tráfico que afectará a esta vía en el tramo entre las rotondas de intersección con la avenida Severo Ochoa y la del Sendero de la Barrina. cortada durante dos meses aproximadamente, Para esta obra, el Ayuntamiento destina cerca de 200.000 euros con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la movilidad en la carretera CV-753.