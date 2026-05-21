El Parque de olas de La Nucía abrirá sus puertas en 2027

150 personas participan en el “II Foro Nacional del Deporte y el Turismo como Industria Emergente en España” que se desarrolla en l’Edifici dels Esports. Este encuentro ha convertido a La Nucía en punto de encuentro del deporte, el turismo y la innovación, reuniendo a directores generales de deportes de varias comunidades, ligas profesionales, federaciones deportivas, organizadores de grandes eventos y profesionales del sector turístico y deportivo para analizar el “presente y futuro” de una industria que ya representa uno de los grandes motores económicos y sociales del país.

Este foro está organizado por Turismo Comunitat Valenciana y la concejalía de Deportes de La Nucía, con la colaboración de Costa Blanca – Diputación de Alicante y Aqualia. La apertura de la jornada contó con la presencia de Israel Martínez, Director G. Turismo Generalitat Valenciana y Bernabé Cano alcalde de La Nucía.

“Un foro nacional clave para La Nucía, Ciudad del Deporte”

“Este II Foro Nacional ha reunido a expertos de turismo y deporte de toda España, tanto de la esfera pública, como privada. El binomio turismo y deporte es indisociable y que genera un gran retorno económico en todos los territorios que apuestan por él. Empresas, directores generales del Deporte de toda España, expertos de turismo han venido a este foro nacional, clave para consolidar nuestra marca de “La Nucía, Ciudad del Deporte”, formarnos, aprender y seguir creciendo” afirmó Bernabé Cano.

Turismo y deporte, motor económico

El “II Foro Nacional del Deporte y el Turismo como Industria Emergente en España” tiene como objetivo generar un espacio de reflexión y debate sobre el impacto del deporte como industria emergente, su vinculación con el turismo y las nuevas oportunidades de desarrollo económico asociadas a ambos sectores.

Entre las ponencias destacó José Antonio Montero, director Relaciones Institucionales de LaLiga que ofreció la conferencia inaugural, así como Aitor Canibe, director general Fundación Deporte Joven o Inmaculada Benito, directora departamento Turismo CEOE.

Mesas Redondas

El programa incluyó además mesas redondas como la de directores generales de Deportes de diferentes comunidades autónomas: Cristina García de Aragón, Luis Cervera de la Comunitat Valenciana, Diego Azcona de La Rioja y Francisco Javier Sánchez de Murcia, junto a Aitor Canibe, director general Fundación Deporte Joven , analizaron “La Gestión Autonómica del turismo deportivo y su gran retorno económico en el territorio”.

La segunda mesa redonda fue sobre el “Turismo Deportivo en La Nucía” y en ella participaron diferentes empresas concesionarias de proyectos deportivos, que apostaron por la “Ciudad del Deporte” en sus inversiones privadas. En ella participaron: Andrés Roldán CEO de Marbella Football Center y La Nucía Football Center, Coro Odriozola CEO Wavegarden; “quién adelantó que el parque de olas de La Nucía (Wavegarden Costablanca La Nucía) abrirá sus puertas en 2027”, Eneko Macías Dirección Deportiva EMTESPORT (Piscina Climatizada) y Fernando Carpena, pte. Fed. Española de Natación.

El foro abordó cuestiones clave como el crecimiento del turismo deportivo, la profesionalización de las competiciones, la innovación tecnológica aplicada al deporte y también incluirá el caso de La Nucía Ciudad del Deporte, como caso de éxito asociado al turismo deportivo.