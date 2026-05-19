La Séquia Mare contará con una Sala Inmersiva para descubrir la historia del agua en Benidorm

El Ayuntamiento de Benidorm ha comenzado la licitación de un nuevo contrato incluido en las actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) ‘Benidorm Visión 360’. Se trata del equipamiento tecnológico para la Sala Inmersiva que se ubicará en el Centro de Interpretación del parque de la Séquia Mare, que es la Actuación número 9 del citado PSTD, enmarcada en el Eje 3 ‘Transición Digital’.

Para ello el Ayuntamiento ya ha elaborado el pliego de prescripciones técnicas que regirán este contrato, cuyo presupuesto de licitación asciende a 126.837,04 euros. Esta intervención está financiada con fondos de la Unión Europea ‘Next GenerationEU’ y se enmarca en la estrategia municipal de “rehabilitación y puesta en valor de activos públicos, abriéndolos al turismo y al uso ciudadano”, según ha señalado el alcalde, Toni Pérez.

La nueva instalación ofrecerá una experiencia audiovisual envolvente para descubrir la historia y la gestión del agua en la ciudad. La sala contará con proyecciones en tres paredes, sonido envolvente y vídeos locutados y subtitulados en cinco idiomas: castellano, valenciano, inglés, francés y alemán. Además, estará adaptada para personas con discapacidad auditiva.