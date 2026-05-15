Finestrat tendrá Aula Universitaria de la Universidad de Alicante

“Acabamos de dar un paso fundamental para la cultura en nuestro municipio”, señaló el concejal titular del área, Héctor Baldó. “Y es que hoy hemos aprobado por Junta de Gobierno un nuevo convenio con la Universidad de Alicante según el cual Finestrat contará con Aula Universitaria. Con ello, no sólo abrimos un espacio cultural nuevo, también consolidamos una alianza estratégica entre nuestro Ayuntamiento y una de las instituciones académicas más prestigiosas de la Comunitat. Nuestro objetivo es claro”, añadió el concejal de Cultura, Héctor Baldó, “queremos dar un plus de calidad a nuestra oferta cultural y formativa.

La creación de un Aula Universitaria en Finestrat, en el marco de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento permitirá desarrollar un espacio estable de cooperación académica orientado a la difusión del conocimiento, la formación continua y la dinamización sociocultural.

Este marco de colaboración con la Universidad de Alicante también supone un impulso para proyectos de investigación vinculados al ámbito local; la promoción de actividades culturales de alto nivel; y el fortalecimiento de redes de colaboración entre la universidad, la administración local y los agentes sociales y económicos del municipio.

Asimismo, contribuye a acercar la institución de la Universidad a la ciudadanía, favoreciendo el acceso a la formación superior y promoviendo la igualdad de oportunidades, especialmente en entornos donde la distancia a los campus universitarios puede constituir una limitación.

De igual modo, facilitará la organización de cursos, seminarios y jornadas especializadas. “Como ejemplo más cercano, la conferencia que celebramos el próximo sábado 23 de mayo titulada “Finestrat en un mar de piratas, corsarios y esclavos”, a cargo del Doctor y Profesor Leonardo Soler Milla con motivo del Día Internacional de los Museos . Sin duda, una apuesta decidida por la cultura con mayúsculas y por estrechar lazos permanentes con el mundo universitario”. Esta conferencia tendrá lugar en el mismo Museu de

En concreto, en la Junta de Gobierno Local ha salido aprobada hoy la propuesta del Concejal de Cultura para aprobar este convenio de colaboración entre la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de Finestrat para llevar adelante la creación y el desarrollo de un Aula Universitaria en la localidad.