Más de 1.500 personas se reúnen en Villajoyosa contra la falta de inversión en la educación pública

En una nueva jornada de huelga indefinida profesores, familias y alumnos se han concentrado esta mañana en el Parc de la Barbera.

La protesta ha reunido a representantes de centros de Infantil, Primaria y Secundaria de toda la comarca, que denuncian la necesidad urgente de reforzar la educación pública valenciana. “Han venido todos los centros de La Vila y de la comarca. Estamos hablando del IES Malladeta, IES Marcos Zaragoza, CEIP El Gasparot, CEIP Esquerdo entre otros”, señalaba el portavoz de STEPV en la Marina Baixa, Juan Luis Aguado.

Portavoz de STEPV en la Marina Baixa, Juan Luis Aguado | Onda Cero Marina Baixa

Desde el sindicato recuerdan además que esta huelga indefinida ya había sido advertida meses atrás ante la falta de respuestas por parte de la Conselleria de Educación. Los docentes denuncian que llevan más de veinte años sin mejoras salariales autonómicas y aseguran haber perdido cerca de un 20% de poder adquisitivo desde 2010.

Además, insisten en que la protesta no responde únicamente a cuestiones económicas, sino también a la situación que viven diariamente en las aulas. Entre las reivindicaciones destacan la reducción del número de alumnos por clase, la mejora de las infraestructuras educativas y la recuperación de ciclos formativos y recursos recortados en los últimos años.

Manifestación de docentes, familias y alumnos en Villajoyosa | Onda Cero Marina Baixa

Una de las imágenes más destacadas de la jornada ha sido la presencia de numerosas familias acompañadas de sus hijos en la manifestación. Los docentes aseguran sentirse respaldados por los padres y madres del alumnado “no estamos luchando solo por nuestro salario, estamos luchando por una educación pública y de calidad para nuestros alumnos”, explicaban.

La movilización ha recorrido posteriormente las calles de Villajoyosa hasta llegar al Ayuntamiento. Esta tarde hay una jornada de puertas abiertas en Altea y en Alfàs del Pi, mañana por la tarde, tendrá lugar una concentración convocada por las propias familias.

Los sindicatos advierten de que continuarán las protestas si no se producen avances en las negociaciones con la Conselleria.