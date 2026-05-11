igualdad

Finestrat aprueba su primera hoja de ruta para impulsar la diversidad y la inclusión hasta 2029

Este Plan Local de Diversidad fue aprobado en la última sesión plenaria ordinaria y estará en vigor hasta 2029

Onda Cero Marina Baixa

Finestrat |

Finestrat aprueba su primera hoja de ruta para impulsar la diversidad y la inclusión hasta 2029
Finestrat aprueba su primera hoja de ruta para impulsar la diversidad y la inclusión hasta 2029 | Onda Cero Marina Baixa

El Plan Local de Diversidad es un instrumento de análisis y planificación estratégica impulsado desde la Concejalía de Igualdad para conocer la realidad social del municipio, detectar necesidades, recursos, retos y oportunidades, y avanzar hacia una sociedad más inclusiva.

Entre las iniciativas que recoge el plan destacan los cursos municipales de español y valenciano dirigidos a residentes de otras nacionalidades; talleres para reducir la brecha digital entre las personas mayores; sesiones de coeducación centradas en valores como la tolerancia y el respeto; y la creación de espacios seguros en eventos públicos y de ocio.

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El Plan Local de Diversidad fue aprobado en el último pleno ordinario y tendrá vigencia hasta 2029. Para su elaboración, el Ayuntamiento de Finestrat ha contado con el respaldo de la Generalitat Valenciana, a través de una subvención de 4.000 euros concedida por la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad dentro de la convocatoria destinada a fomentar la integración ciudadana en entidades de la administración local.

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