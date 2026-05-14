Docentes y AMPAS de Villajoyosa piden al ayuntamiento celebrar Innov@cant antes de que termine el curso escolar

El Ayuntamiento de Villajoyosa anunció este miércoles la suspensión del acto de Innov@cant previsto para este viernes, 15 de mayo, al considerar que la situación derivada de la huelga indefinida del profesorado “impide garantizar la coordinación pedagógica y el bienestar de los cerca de 700 alumnos participantes”.

La decisión llega en plena movilización de la enseñanza pública valenciana, marcada esta semana por protestas y reivindicaciones en defensa de mejoras salariales, reducción de ratios y más recursos educativos. En la Marina Baixa, las movilizaciones tuvieron un amplio seguimiento y el pasado martes 12 de mayo más de 1.500 personas participaron en Villajoyosa en una manifestación en defensa de la escuela pública.

Precisamente tras esa jornada de protestas, la Concejalía de Educación mantuvo una reunión con los centros educativos implicados para abordar la celebración de Innov@cant. Según explican representantes del profesorado de Villajoyosa, Sella, Relleu y Orxeta, en ese encuentro se alcanzó un acuerdo para adaptar el formato del evento al contexto actual de huelga docente. Entre las medidas pactadas figuraba que únicamente asistieran al acto el profesorado de música y un representante de cada equipo directivo, sin participación ordinaria del resto del claustro ni intervenciones institucionales.

Sin embargo, pese al acuerdo alcanzado, el consistorio comunicó finalmente este miércoles por la tarde la suspensión definitiva de la actuación. Ante la decisión del consistorio representantes de las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS) y docentes de los centros educativos han mantenido una nueva reunión en la que han acordado solicitar al ayuntamiento el aplazamiento, no la suspensión, del acto antes de que finalice el curso escolar.