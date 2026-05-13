Altea acoge la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y la Comunitat Valenciana

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha participado este martes 12 de mayo en la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Empresarios de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana, que se ha celebrado en Altea Club Golf. Durante el evento, en el que han participado también el presidente de la entidad, Salvador Lucas, reelegido en el cargo, así como el secretario autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana, José Manuel Camarero, y el director General de Turismo, Israel Martínez, el responsable institucional ha asegurado que el golf “se ha consolidado como uno de los segmentos estratégicos más importantes de la Costa Blanca, especialmente por su capacidad para atraer visitantes internacionales de alto poder adquisitivo y por repartir la actividad turística durante todo el año”.

Toni Pérez ha insistido en que este sector “contribuye significativamente al empleo, tanto de forma directa -campos de golf, mantenimiento, profesores, hoteles especializados, restauración-, como indirecta -comercio, transporte, inmobiliario, servicios turísticos y ocio-, con perfiles de empleo cualificados y estables”.

La Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana (ACGCBCV) es una organización empresarial sin ánimo de lucro fundada en 1992, siendo la más antigua de España y pionera dentro de la industria del golf nacional. Actualmente cuenta con ,25 campos de golf, más de 60 alojamientos colaboradores y empresas turísticas, patrocinadores y empresas colaboradoras en todo el territorio autonómico.

Según ha asegurado Toni Pérez, la asociación “es un referente en el panorama del golf nacional y europeo y un vehículo fundamental para generar riqueza en nuestro territorio y promocionar el destino en los principales mercados internacionales”.