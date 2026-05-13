Finestrat moderniza la histórica zona de La Cajola, en el Bulevar Comercial

Las obras de mejora y modernización de La Cajola, una de las zonas más antiguas del Bulevar Comercial de Finestrat, avanzan ya hacia la finalización de su primera fase. Los trabajos se están ejecutando desde finales de 2025 en las calles Tàrbena y Sella, además de un tramo de la avenida Picasso, con el objetivo de renovar infraestructuras básicas y actualizar servicios esenciales.

La alcaldesa de Finestrat, Nati Algado, visitó la zona junto al concejal de Obras y Proyectos, Guillermo Lloret, y el ingeniero municipal de Obra Civil, Óscar Llorca, para comprobar la evolución de unas actuaciones que, según destacó, permiten modernizar una de las áreas pioneras del bulevar comercial.

Entre las actuaciones más destacadas figura la renovación integral de la red de saneamiento, agua potable, canalización de pluviales y telecomunicaciones, además de la mejora del alumbrado público, el pavimento de aceras y calzadas y toda la señalización vial.

Algado recordó además que hace unos años ya se actuó en esta zona para mejorar los accesos y la conexión viaria atendiendo a las demandas del empresariado local.

La primera fase de las obras supone una inversión cercana a los 280.000 euros, de los cuales 200.000 son financiados por el Ayuntamiento de Finestrat y cerca de 100.000 euros proceden de una subvención de la Generalitat Valenciana a través del IVACE. El Ayuntamiento prevé ejecutar la segunda fase del proyecto antes de que finalice este.