Tres sucesos en 48 horas obligan a movilizar a los servicios de emergencia en Villajoyosa

El primero de los sucesos tuvo lugar el sábado en el barrio de la Ermita, en pleno desarrollo del concurso de tortillas de las fiestas de San Isidro. En ese contexto, la explosión de un hornillo y una bombona de camping gas provocó varios heridos. Dos de los afectados fueron trasladados al Hospital Marina Baixa con quemaduras y contusiones. Según fuentes municipales salvo una mujer que permanece ingresada de forma preventiva para evitar posibles complicaciones en una de las heridas, los demás heridos se encuentran en sus domicilios.

El segundo incidente se registró el domingo en la avenida Maestral, en la zona de la Cala de Villajoyosa, donde se declaró un incendio en una vivienda situada en la quinta planta de un edificio residencial. Los bomberos consiguieron extinguir las llamas y evitar su propagación al resto del inmueble, aunque la vivienda afectada quedó completamente calcinada. No hubo que lamentar heridos.

El tercer suceso se produjo, hoy lunes lunes, en la autopista AP-7, donde un accidente de tráfico múltiple, con hasta cuatro vehículos implicados, terminó con el incendio de uno de los turismos. El vehículo quedó detenido en mitad de la calzada, lo que provocó importantes retenciones. Como consecuencia del siniestro, tres personas resultaron heridas leves y fueron trasladadas al hospital comarcal. Dos de ellas ya han recibido el alta, mientras que la tercera permanece en observación a la espera de una radiografía, según las últimas informaciones disponibles.