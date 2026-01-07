La Nucía impulsa la salud deportiva con la nueva Policlínica KORE para deportistas en la Ciudad Deportiva Camilo Cano

La promotora es BDS Kore Clinic SL, de Benidorm,pide concesión demanial para la construcción y explotación de un nuevo equipamiento sanitario especializado que se ubicará en la Ciudad Deportiva Camilo Cano, en la Partida Muixara.

Este proyecto, que se desarrollará sobre suelo dotacional público mediante concesión administrativa, nace con un objetivo claro: apoyar a jóvenes deportistas de alto nivel y mejorar la oferta sanitaria-deportiva del municipio, convirtiéndose en un servicio de referencia tanto a nivel local como provincial y autonómico.

El edificio contará con dos plantas y una superficie construida cercana a los 2.500 metros cuadrados, con un diseño moderno y funcional que aprovecha la topografía natural de la parcela para ofrecer accesos diferenciados, máxima accesibilidad y una excelente entrada de luz natural.

Entre sus servicios destacan consultas médicas especializadas, fisioterapia, gimnasio de rehabilitación, salas de diagnóstico por imagen, laboratorios, zonas de tratamiento, espacios de infusión y áreas administrativas, con capacidad para atender entre 125 y 250 usuarios al mes.