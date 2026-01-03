Las espectaculares imágenes del ataque "a gran escala" de Estados Unidos a Venezuela

A primeras horas de la madrugada se han escuchado en Caracas, La Guaira y Miranda, principales ciudades de Venezuela, fuertes explosiones y detonaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que su país ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".

"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos", ha señalado Trump en un mensaje en la red social Truth Social en la que ha indicado que dará más información hoy en una rueda de prensa a las 11:00 horas (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago (Florida).

Ráfagas de tiros y explosiones en varios puntos del país

En los vídeos difundidos por Reuters y según fuentes consultadas por Fox News, la operación militar ha contado con un gran despliegue de helicópteros "Chinook" y otros activos de fuerzas especiales para capturar a Maduro, que habría sido sacado del país en una aeronave.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado esta noche atacar objetivos dentro de Venezuela, según ha confirmado él mismo en la red Truth Social. | EEFE

"Fuerte Tiuna -principal complejo militar del país- está explotando", se escucha gritar a algunas personas en vídeos difundidos en redes sociales. Tras una fuerte explosión en la montaña ubicada frente al complejo militar se fue la luz "inmediatamente" y después se sucedieron helicópteros y "ráfagas de tiros".

El principal aeropuerto de Venezuela, la ase Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también conocida como La Carlota, ha sufrido daños en el vallado debido al ataque, tal y como ha podido constatar EFE. También hay restos de árboles y destrozos en la principal autovía de la ciudad.

La vicepresidenta de Venezuela asegura desconocer el paradero de Maduro

Fuentes consultadas por CBS Bews, Maduro ha sido capturado por una unidad de las fuerzas especiales y de élite del Ejército estadounidense de los Delta Force. La operación se sabía desde hace unos días, según fuentes de la Administración de Trump, después de varios meses de aumento de tensión y presencia militar estadounidense frente a las costas venezolanas. Asimismo, Trump ha calificado de "operación brillante" este ataque en una breve entrevista con el diario The New York Times.

Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado que desconoce el paradero de Nicolás Maduro y de su esposa y ha pedido a Estados Unidos "una prueba de vida". Otros dirigentes como Javier Milei, el presidente de Argentina, ha celebrado la captura de Maduro con su característico "viva la libertad, carajo", mientras que desde España, el presidente Pedro Sánchez ha pedido que se respete "el derecho internacional" y ha llamado a la "desescalada".