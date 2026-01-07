La borrasca Francis tiñe de blanco la Sierra de Aitana

Las bajas temperaturas han sido protagonistas en los últimos días. Según datos de AVAMET, la Sierra de Aitana ha registrado las mínimas más extremas, con hasta –7 grados, seguida de municipios del interior como Sella, con –3 grados, y Relleu y Tàrbena, donde el ambiente también ha sido marcadamente frío. En contraste, las localidades costeras como Villajoyosa, Benidorm y Altea han mantenido mínimas más suaves, en torno a los 5 grados.

El frío ha traído consigo la nieve a las cumbres. El pico de Aitana ha amanecido cubierto de blanco, con espesores que el lunes alcanzaban entre 20 y 25 centímetros en algunos puntos, lo que ha atraído a numerosos visitantes y ha provocado colas desde primera hora de la mañana para disfrutar de la estampa invernal. También el Puig Campana se ha teñido de blanco.

En cuanto a los recursos hídricos, la borrasca ha permitido una ligera recuperación de los embalses. El pantano de Guadalest almacenaba la semana pasada 3 hectómetros cúbicos, un 23 % de su capacidad, y tras el paso de Francis se sitúa en torno a 3,4 hectómetros, con un aumento inferior a medio hectómetro cúbico. Por su parte, el embalse de Amadorio ha pasado de 2 hectómetros cúbicos (12,5 %) a aproximadamente 2,5 hectómetros, lo que supone una subida similar.

En resumen, Francis ha dejado nieve, frío y algo de agua en la Marina Baixa, ofreciendo un pequeño alivio a los embalses y una postal invernal poco habitual.