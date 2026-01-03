Dónde está Nicolás Maduro: Trump publica su primera imagen detenido y revela su ubicación

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este sábado la primera foto de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, tras ser capturado. En la imagen se puede ver al líder venezolano esposado con los ojos y oídos tapados a bordo de un buque militar estadounidense en el Caribe.

"Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", escribió Trump en su red Truth Social junto a la imagen, en la que Maduro aparece de pie, vestido con un chándal gris de la marca deportiva Nike, una especie de antifaz sobre los ojos y canceladores de sonido sobre los oídos, mientras sostiene una botella de agua con sus manos esposadas. Detrás del presidente capturado puede verse un agente con un chaleco de la Administración de Control de Drogas (DEA).

Trump anunció este sábado que Maduro y su mujer Cilia Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y van camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico, al mismo tiempo que reveló detalles de la operación de las fuerzas especiales en la que se descabezó al chavismo en Venezuela esta madrugada.

"Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueron llevados primero a un buque, el Iwo Jima, y seguirán camino a Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro de que les encantó", aseguró Trump en una entrevista con Fox News en la mañana de este sábado.

Fotografía tomada de la cuenta oficial @realDonaldTrump en Truth Social del presidente de Estados Unidos, Donald Trump | EFE/ @realdonaldtrump

Los detalles del ataque

El ataque del país estadounidense se produjo en las primeras horas de la madrugada, cuando varias detonaciones se escucharon en Caracas, La Guaira y Miranda. Una operación que Trump ha calificado de "brillante" y que ha culminado con la captura de Maduro y su mujer.

Estados Unidos desplegó en agosto buques de guerra en el mar Caribe, cerca de costas venezolanas, y Caracas denunció amenazas.