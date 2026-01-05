La Cofradía de Pescadores de Villajoyosa presenta alegaciones a una norma para ellos imposible de cumplir en la mar, impuesta para este 2026

Esta norma debe comenzar a cumplirse a partir de la próxima semana, por ello han presentado alegaciones contra el borrador de resolución de la Secretaría General de Pesca.

Miguel Felipe Solbes, Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa ha presentado alegaciones contra ese borrador de resolución que reduce a dos horas y media el plazo de notificación previa de entrada a puerto, así como a la obligación de enviar el peso real de las especies transportadas a bordo. Los pescadores vileros consideran que se trata de una medida que obliga a declarar datos que aún no existen y pone en riesgo la seguridad marítima, además de recortar de forma indirecta el tiempo real de pesca.

Para Solbes “cuando nos exigen hacer la notificación previa todavía estamos pescando y el pescado ni siquiera se ha subido a bordo, por lo que es imposible saber con exactitud qué especies llevamos y cuánto pesan”

Además, señalan que a esto se suma que pesar el pescado a bordo con el barco en movimiento no ofrece garantías, ya que el balance, el oleaje y el viento hacen imposible obtener cifras precisas dentro de márgenes tan ajustados “no es un problema de voluntad, es un problema físico y técnico” subraya Miguel Solbes, Patron Mayor de la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa.