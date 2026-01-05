Sector Pesquero

La Cofradía de Pescadores de Villajoyosa presenta alegaciones a una norma para ellos imposible de cumplir en la mar, impuesta para este 2026

Esta norma está en el borrador de la Secretaría General de Pesca y una de las cuestiones que estipula es la obligación de enviar el peso real de las especies transportadas a bordo antes de entrar en puerto. Una norma que debe entrar en vigor la próxima semana

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Las embarcaciones pesqueras de Villajoyosa y Altea podrán salir 13 días más a faenar tras la rectificación del ministerio de agricultura y pesca de españa
Las embarcaciones pesqueras de Villajoyosa y Altea podrán salir 13 días más a faenar tras la rectificación del ministerio de agricultura y pesca de españa | Onda Cero Marina Baixa

Esta norma debe comenzar a cumplirse a partir de la próxima semana, por ello han presentado alegaciones contra el borrador de resolución de la Secretaría General de Pesca.

Miguel Felipe Solbes, Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa ha presentado alegaciones contra ese borrador de resolución que reduce a dos horas y media el plazo de notificación previa de entrada a puerto, así como a la obligación de enviar el peso real de las especies transportadas a bordo. Los pescadores vileros consideran que se trata de una medida que obliga a declarar datos que aún no existen y pone en riesgo la seguridad marítima, además de recortar de forma indirecta el tiempo real de pesca.

Para Solbes “cuando nos exigen hacer la notificación previa todavía estamos pescando y el pescado ni siquiera se ha subido a bordo, por lo que es imposible saber con exactitud qué especies llevamos y cuánto pesan”

Además, señalan que a esto se suma que pesar el pescado a bordo con el barco en movimiento no ofrece garantías, ya que el balance, el oleaje y el viento hacen imposible obtener cifras precisas dentro de márgenes tan ajustados “no es un problema de voluntad, es un problema físico y técnico” subraya Miguel Solbes, Patron Mayor de la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer