Por qué EEUU ataca a Venezuela y detiene a Nicolás Maduro

Estados Unidos ha atacado Venezuela en las primeras horas de la madrugada, una operación que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha calificado de "brillante" y que ha culminado con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su mujer, que han sido sacados del país.

La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ha confirmado que no sabe dónde están y ha pedido una prueba de vida de ambos, mientras que Trump dará una rueda de prensa a las 11:00 horas (16:00 horas GMT) para ofrecer más detalles de este "ataque a gran escala".

1999, el año clave en la ruptura de relaciones entre ambos países

A principios del siglo XX hubo roces puntuales entre ambos, pero fue a partir de 1999, con la llegada de Hugo Chávez al poder, cuando la relación se tesnó más. Hasta 2013, cuando Hugo Chávez murió y Maduro ascendió al poder, fueron varios los acontecimientos que marcaron esta ruptura de relaciones.

En 2005, Caracas suspendió el acuerdo bilateral contra la lucha contra el narcotráfico y un año después expulsó al agregado naval estadounidense, John Correa, por espionaje. La respuesta de EE.UU. fue la expulsión de Jenny Figueredo, la jefa de la embajada venezolana en Washington.

En los años siguientes la tensión fue latente, pero sin ningún movimiento significativo, hasta que Maduro ascendió al poder en 2013. En este momento, Washington calificó a Venezuela como "amenaza inusual y extraordinaria" e impuso sanciones contra funcionarios y el sector petrolero, que se extendieron hasta 2017.

Por su parte, Maduro anunció la petición del visado a los ciudadanos estadounidenses y prohibió la entrada al país a siete políticos, entre ellos al expresidente George W. Bush. Después, llegó Trump al poder, llamó "dictador" a Maduro e impuso sanciones económicas contra él.

EE.UU. no reconoció los resultados de las elecciones de 2018 ni los de las de 2024

El 20 de mayo de 2018 se produjo un acontecimiento clave: Maduro se autoproclamó presidente de Venezuela en unas elecciones calificadas como "fraudulentas" por la oposición. Varios países, entre ellos Estados Unidos, rechazaron este resultado y reconocieron al opositor Juan Guaidó como "presidente interino".

En los meses siguientes las sanciones entre ambos se recrudecieron y en 2020 EE.UU. presentó cargos por narcotráfico contra Maduro y una recompensa por él de 15 millones. Así las cosas llegó 2024 y Venezuela celebró elecciones anticipadas el 28 de julio.

El Consejo Nacional Electoral dio la victoria a Maduro con el 51,2% de los votos, unos resultados que no reconocieron ni la oposición ni gran parte de la comunidad internacional. Como consecuencia, gran parte del país salió a la calle a protestar y Maduro denunció un intento de golpe de Estado.

Los ataques contra narcolanchas, el inicio del fin

Ya en 2025, la tensión aumentó de manera exponencial. El primer movimiento de EE.UU. fue el despliegue en el mar Caribe del portaaeronaves USS Gerald Ford, el más grande de la armada estadounidense, como parte de una operación contra las drogas y las narcolanchas.

Venezuela, por su parte, calificó esto como una provocación y una "amenaza de cambio de régimen", por ello decretó la movilización de milicianos, por si había que pasar a una "etapa de lucha armada".

El siguiente movimiento de Estados Unidos fueron los ataques contra más de 30 supuestas narcolanchas, que han dejado 112 muertos, según el país norteamericano. Estos ataques se han seguido produciendo hasta hace escasas 48 horas. El último el pasado 1 de enero, cuando el Ejército estadounidense destruyó dos embarcaciones sospechosas y murieron cinco personas.

El espacio aéreo y el sector petrolero en el punto de mira

No solo las narcolanchas han sido objeto de ataque, también el espacio aéreo con un aviso lanzado el pasado 21 de noviembre por el que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos pedía a las aerolíneas "extremar la precaución". Un movimiento que provocó que Caracas retirara los permisos de vuelo a Iberia, Turkish Airlines, Gol, Latam Colombia, y Avianca.

Además, Estados Unidos también ha cargado contra el sector petrolero, que supone alrededor del 90% de los ingresos de Venezuela. En el último mes, el país norteamericano ha capturado tres petroleros. El 10 de diciembre la Guardia Costera de EE.UU. capturó el buque "Skipper", que llevaba petróleo venezolano, y seis días después Washington anunció "el bloqueo total de petroleros que lleguen o salgan de Venezuela". Después fueron capturados el petrolero Centuries y el Bella 1.