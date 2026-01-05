Las Cabalgatas de Reyes de varios municipios de la comarca cambian de ubicación por la situación meteorológica

Benidorm ha cambiado de ubicación la celebración de esta tradicional Cabalgata, trasladándola al Palau d’Esports L’Illa de Benidorm con un inicio sobre las seis de la tarde, debido a la previsión de lluvias durante toda la jornada de hoy. Para facilitar el acceso de la ciudadanía, se han dispuesto una serie de autobuses a partir de las cinco de la tarde para desplazarse hasta el Palau, Escuchamos a Mariló Cebreros, concejala de Fiestas de Benidorm

Además, la ciudad completa este cambio con la retransmisión en directo del evento en youtube, a partir de las 18 horas, para quienes no puedan desplazarse o prefieran verlo desde sus hogares.

Por su parte Alfaz del Pi ha anunciado que sus Majestades de Oriente, acudirán directamente a la parroquia de San José de l’Alfàs del Pi, a las 18:00 horas, donde tendrá lugar la entrega de regalos, con ayuda de los Mayorales. Y en Altea la Cabalgata de los Reyes Magos se traslada al Palau dels Esports Vila d’Altea. El evento se celebrará esta tarde a las 18:00 horas, manteniendo el horario previsto. El acceso al Palau dels Esports se realizará exclusivamente por el camino del Instituto, a partir de las 17:30 horas, por lo que se recomienda a los asistentes seguir las indicaciones y acudir con antelación. Por otro lado, en Altea la Vella se mantiene el horario y lugar del recorrido ya que no da previsión de lluvia para mañana. Y La Nucía ha cancelado la Cabalgata de Reyes Magos, pero Melchor, Gaspar y Baltasar serán recibidos en l’Auditori esta tarde a las 18 horas.

Los municipios de Finestrat y Villajoyosa permanecen pendientes de la evolución del tiempo a lo largo del día, en Finestrat la cabalgata saldrá a las 18:00 horas, desde El Raval hasta llegar a la Iglesia Sant Bertomeu donde tendrá lugar el reparto de regalos. Y a estas horas Villajoyosa continúa con la programación tal y como estaba previsto a las 18:30 horas con novedad en el recorrido que partirá desde la plaza de la Generalitat para continuar por la avenida País Valencia y Barranquet, hasta el parque de la Barbera.

También visitarán la Cala, por lo que se celebrará una Cabalgata real, en colaboración con el Ayuntamiento de Finestrat, que partirá a las 18:00 horas de la avenida Marina Baixa y recorrerá la avenida Mariners de la Vila hasta llegar a la avenida Rosa dels Vents. El Ayuntamiento de Villajoyosa informará por los canales oficiales de cualquier cambio que se pueda producir en la programación de los próximos días debido a la previsión meteorológica.

También Callosa d´en Sarrià ha dado a conocer que si a las 18:00 horas, momento previsto para el inicio de la cabalgata, no llueve, esta se desarrollará con total normalidad. En caso contrario, la recepción de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente se realizará directamente en la Iglesia Arciprestal de San Juan Bautista.