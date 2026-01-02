A buen ritmo la renovación de la segunda fase de la catenaria del Paseo de Levante de Benidorm

Esta actuación que se centra en la zona desde la Avenida Europa hasta la calle Médico Miguel Martorell es la segunda fase que Benidorm está llevando a cabo de toda la catenaria del Paseo de levante. Una vez completados los trabajos que hay en marcha, se habrá renovado ya el 65% de la catenaria de todo el paseo marítimo, ejecutándose el 35% restante en una tercera y última fase cuyo proyecto están ultimando los técnicos. Escuchamos a Francis Muñoz, concejal de Espacio Público de Benidorm

Esta actuación, incluida en el PSTD ‘Benidorm Visión 360’ supone una inversión de 854.885,07 euros y con ella, se da continuidad a los trabajos de renovación ejecutados por el Ayuntamiento desde El Torrejó hasta la avenida Europa, que supusieron una inversión de 1.972.119,41 euros y una reducción de la potencia energética por encima del 33%. Actualmente las obras coexisten con la amplia actividad ordinaria del paseo, que pese a los meses de invierno es una zona comuna gran afluencia de vecinos y visitantes y más aún en esta época navideña en la que se ralentizan las actuaciones, además de unirse a la mejora también de canalizaciones en el subsuelo. Escuchamos de nuevo a Francis Muñoz