Callosa d’en Sarrià apuesta por la agricultura inteligente para atraer a nuevos agricultores

Este jueves se ha celebrado la jornada de difusión del proyecto “ECO-VIVER 4.0: CULTIVANT INNOVACIÓ”, una iniciativa pionera centrada en la innovación agrícola, la agricultura inteligente y el relevo generacional en el campo.

El alcalde de Callosa d'en Sarrià, Andrés Molina Ferrándiz, asistió al acto para mostrar el respaldo institucional del consistorio y destacó que “proyectos como este son fundamentales para garantizar una agricultura moderna, competitiva y preparada para el relevo generacional”. Por su parte, el concejal de Agricultura, Rafael Gregori Soriano, compartió su experiencia personal como joven agricultor y subrayó la importancia de la formación técnica y la innovación para asegurar el futuro del sector agrícola local.

La jornada, celebrada en el Auditori del Saló Social de la Fundación Caixacallosa, ha servido para presentar los resultados y la metodología de trabajo del proyecto Challenge Labs, concedido por la Conselleria de Educación y liderado por el IES Rodolfo Llopis en colaboración con la empresa Novagric y el IES Blasco Ibáñez.

El proyecto está desarrollando estudios avanzados con sensores IoT aplicados al sector agrario con el objetivo de mejorar la eficiencia, optimizar recursos y avanzar hacia una agricultura más sostenible y tecnificada.

Durante la jornada, las profesoras Verónica de Gea Henarejos y María Borrás Torres, junto al alumnado participante, expusieron el funcionamiento del proyecto y demostraron cómo la tecnología puede convertirse en una herramienta clave para el futuro del campo callosino.