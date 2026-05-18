Los docentes de La Marina Baixa intensifican las protestas con nuevas concentraciones

Los sindicatos han programado nuevas acciones descentralizadas en distintas localidades de la comarca, con el objetivo de ampliar la participación y visibilizar sus reivindicaciones en diferentes puntos del territorio.

En la Marina Baixa, mañana martes, Benidorm acogerá una concentración a las once de la mañana frente al Ayuntamiento, donde se espera la presencia de representantes sindicales y trabajadores de distintos sectores. Ese mismo día, en Villajoyosa, se celebrará una cadena humana a las siete de la tarde en el paseo de la Playa Centro.

Las movilizaciones continuarán el jueves en Altea, con una concentración prevista a las seis de la tarde en la plaza del Ayuntamiento. En este caso, la convocatoria pretende dar continuidad al calendario de protestas y mantener la presión en torno a las demandas planteadas, en un contexto de creciente coordinación entre las distintas organizaciones convocantes a nivel comarcal.