educación

Los docentes de La Marina Baixa intensifican las protestas con nuevas concentraciones

Este lunes comienza la segunda semana de huelga indefinida con concentraciones convocadas en las tres capitales de provincia

Onda Cero Marina Baixa

Marina Baixa |

Los docentes de La Marina Baixa intensifican las protestas con nuevas concentraciones
Los docentes de La Marina Baixa intensifican las protestas con nuevas concentraciones | Onda Cero Marina Baixa

Los sindicatos han programado nuevas acciones descentralizadas en distintas localidades de la comarca, con el objetivo de ampliar la participación y visibilizar sus reivindicaciones en diferentes puntos del territorio.

En la Marina Baixa, mañana martes, Benidorm acogerá una concentración a las once de la mañana frente al Ayuntamiento, donde se espera la presencia de representantes sindicales y trabajadores de distintos sectores. Ese mismo día, en Villajoyosa, se celebrará una cadena humana a las siete de la tarde en el paseo de la Playa Centro.

Las movilizaciones continuarán el jueves en Altea, con una concentración prevista a las seis de la tarde en la plaza del Ayuntamiento. En este caso, la convocatoria pretende dar continuidad al calendario de protestas y mantener la presión en torno a las demandas planteadas, en un contexto de creciente coordinación entre las distintas organizaciones convocantes a nivel comarcal.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer