Benidorm reina en el Reino Unido con un 50% de británicos en los datos de ocupación hotelera durante la primera quincena de mayo

Estos datos aportados por HOSBEC están ligeramente por encima del 82,5% registrado hace un año y demuestran la capacidad de tracción en temporada media, apoyado en una demanda internacional muy fidelizada y en una estabilidad operativa que le permite sostener niveles de ocupación muy elevados de forma continuada.

El mercado británico vuelve a ejercer como auténtico motor del destino, representando exactamente la mitad de todos los turistas alojados en Benidorm durante esta primera mitad de mayo. Aunque el peso del mercado nacional desciende ligeramente respecto a 2025, sigue manteniendo una cuota muy sólida del 33,8%, consolidándose como segundo gran soporte de la actividad hotelera. Irlanda, Países Bajos y Bélgica completan el núcleo principal de mercados emisores, manteniendo además una estructura internacional muy estable respecto al pasado año. Escuchamos a Nuria Montes, Secretaria General de HOSBEC

Las perspectivas para la segunda quincena de mayo continúan siendo muy positivas. Las reservas confirmadas ya alcanzan el 83,6%, lo que anticipa un cierre de mes muy sólido para la capital turística de la Costa Blanca, que sigue mostrando una gran capacidad para mantener actividad elevada más allá de los grandes periodos vacacionales.