Salud

El Hospital Marina Baixa activa un nuevo protocolo para que las mujeres puedan estar acompañadas durante las cesáreas programadas

El nuevo protocolo se implantará únicamente en cesáreas seleccionadas y siempre supeditado a criterios de seguridad clínica

Onda Cero Marina Baixa

Marina Baixa |

El Hospital Marina Baixa activa un nuevo protocolo para que las mujeres puedan estar acompañadas durante las cesáreas programadas
El Hospital Marina Baixa activa un nuevo protocolo para que las mujeres puedan estar acompañadas durante las cesáreas programadas | Onda Cero Marina Baixa

Esta novedad entra en vigor hoy, 19 de mayo, en el Hospital Universitario Marina Baixa.

La jefa de sección de Obstetricia y Ginecología del Departamento de Salud Marina Baixa, Mónica de Vera Gomis, destaca que el objetivo es “priorizar el bienestar y el confort de la paciente” durante una cesárea, un momento que puede resultar especialmente estresante.

La presencia de una persona acompañante ayudará a reducir la ansiedad de la paciente, favorecerá un ambiente más tranquilo y facilitará incluso el inicio de la lactancia materna. Además, desde el departamento subrayan que el nacimiento es un momento importante también para la pareja o un familiar cercano, que ahora podrá compartir ese instante dentro del quirófano.

Hasta ahora, esta práctica no podía realizarse en el Hospital Universitario Marina Baixa por las características del área quirúrgica. El departamento asegura que llevaba años trabajando para implantar este protocolo dentro del proceso de humanización del nacimiento.

La información se facilitará desde los centros de salud. Sobre la semana 35 de embarazo, la matrona entregará a la paciente una hoja informativa con los criterios de inclusión y exclusión. Después, en la consulta de monitores, se firmará el consentimiento informado tanto de la paciente como de la persona acompañante, que será la única autorizada para acceder al quirófano.

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