Deportes

31 deportistas de élite y cuatro clubs vileros recibirán el Premi de l’Esport 2025 que otorga el Ayuntamiento de Villajoyosa

La concejalía de Deportes celebrará una gala en la que se entregarán los galardones el viernes, 22 de mayo, en el Teatre Auditori

Onda Cero Marina Baixa

Madrid |

El Ayuntamiento de Villajoyosa sufre un ataque cibernético
El Ayuntamiento de Villajoyosa sufre un ataque cibernético | Onda Cero Marina Baixa

El Ayuntamiento de Villajoyosa reconocerá el talento deportivo local con los Premis de l’Esport 2025. Estos galardones se entregarán a 31 deportistas y 4 clubes por su dedicación, esfuerzo y méritos deportivos conseguidos el último año.

La gala de entrega de los Premis de l’Esport 2025 se celebrará el próximo viernes, 22 de mayo, en el Teatre Auditori, a las 20.00 horas. El acto de la II edición de estos galardones contará con la presencia de los deportistas y los equipos locales y la entrada será libre.

El concejal de Deportes, Peyo Lloret, destacó que “Villajoyosa es tierra de grandes deportistas en todos los ámbitos y no podemos más que reconocer los méritos y el esfuerzo que hacen cada año para llevar el nombre del municipio y el suyo propio a lo más alto del deporte. Y siempre van a encontrar el apoyo del Ayuntamiento”. El edil del área apuntó que “esta gala sirve como homenaje a todos ellos y a su talento deportivo que demuestran en cada competición a la que se enfrentan tanto nacional como internacional”.

El concejal de Deportes explicó que los Premis de l’Esport 2025 se otorgarán a los deportistas de élite de alta competición o de promoción, empadronados en el municipio, que figuran en el registro de la Generalitat Valenciana, así como a clubes deportivos locales.

Los 35 premiados son: Cristina García Brotons (Salvamento y Socorrismo); Yassine Talhaoui Kabil (Kick-boxing); Sara Mengual Francisco (Piragüismo); Lucia Cortez Llorca (Tenis); Mónica Pascual Berenguer (Atletismo); Lucia González Relinque (Gimnasia Rítmica); Felipe Orts Lloret (Ciclismo); Francesc Llorca Ruiz (Ciclismo); Pau Sánchez Such (Piragüismo); Andrea Jiménez Colmard (Piragüismo); Pablo Planells Soler (Piragüismo); Samuel Garzón Galera (Piragüismo); Anna Mayor Sánchez (Piragüismo); Claudia Seva Reos (Piragüismo); María De Los Ángeles Hernández Vellisca (Piragüismo); Paula María González Martínez (Rugby); Bahaa Talhaoui Kabil (Kick-boxing); Xavi Vidal Fernández (Ciclismo); Danila Khabarov (Taekwondo); Clara Sala Pérez (Escalada Deportiva); Sofía López Fernández (Voleibol Playa); Ioana María Radulescu Popescu (Rugby); Ángela Sánchez Such (Piragüismo); Abril Marinas Lloret (Grappling); Lola Ivana Aparicio Tronchoni (Natación Artística); Xavier Úbeda García (Rugby); Patricia Brudan (Voleibol); Marc Cano Jiménez (Ciclismo); Cynthia Sánchez Gilchrist (Salvamento y Socorrismo); Oscar Llinares Ruiz (Fútbol Sala); Ferrán Llorca Ruiz (Ciclismo); Club Ciclista La Vila-Gobik Factory Team; Club de Fútbol Atlético Jonense (⁠Senior Masculino); Club de Fútbol Atlético Jonense (Senior Femenino); y Club d’Escacs Alonis La Vila (Equipo A).

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