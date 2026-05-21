La presencia de los docentes en el pleno se produce a raíz de la moción presentada por Compromís, en la que se pide el apoyo a las reivindicaciones del profesorado y la adopción de medidas de mejora para la educación pública valenciana.

Docentes de Villajoyosa se presentan en el pleno ordinario para trasladar al alcalde sus reivindicaciones | Onda Cero Marina Baixa

Sin embargo, la propuesta de urgencia para debatir la moción es rechazada al considerar que se trata de una cuestión lo suficientemente relevante para abordarse mediante una declaración institucional consensuada por todos los grupos municipales. Según señala el portavoz, Paco Perez Buigues “no hay nadie en el Ayuntamiento que no esté a favor de la educación pública, por lo que se defiende la necesidad de evitar la confrontación y trabajar en un texto común que refleje un apoyo real".

En este sentido, se subraya que los tiempos administrativos deben respetarse y que lo adecuado es que la propuesta se eleve a las próximas comisiones informativas. También se plantea que la iniciativa vuelva a debatirse en un próximo pleno, con el objetivo de alcanzar un acuerdo amplio. Además, tras la sesión plenaria, el alcalde del municipio, Marcos Zaragoza, mantiene un encuentro con representantes del colectivo docente, a quienes traslada su apoyo.

No obstante, desde Compromís critican este aplazamiento al considerar que reduce la eficacia de la reivindicación. Y por su parte, el portavoz del grupo socialista, Andreu Verdú, reconoce que el Ayuntamiento no tiene competencias directas en cuestiones como el salario del profesorado o determinadas infraestructuras educativas, aunque defiende que el consistorio debe actuar como altavoz de estas reivindicaciones.