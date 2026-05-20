Benidorm mejorará la calle Periodista Emilio Romero con una nueva zona de sombra

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Benidorm ha adjudicado la construcción de un equipamiento de sombras y refugio climático en la avenida del Periodista Emilio Romero, una actuación que se incluye en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), Actuación 1-B ‘Refugio Climático y Plan de Sombras’ del plan ‘Benidorm Visión 360’. Los trabajos los ejecutará la empresa Veolia por un presupuesto de 520.503,50 euros y el plazo de ejecución se ha establecido en tres meses.

Se trata de un proyecto que permitirá la transformación del tramo comprendido entre la Avenida de Alcoy y la Avenida del Mediterráneo, el más próximo a la playa de Levante, configurándolo como un espacio urbano de prioridad peatonal que mejore la conexión entre el frente litoral y el tejido urbano interior. Y, además, todo ello dotado de infraestructuras para mitigar los efectos del calor, según ha trasladado el alcalde Toni Pérez.

La idea del proyecto, ha precisado el primer edil, es “la mejora del comportamiento climático en ese emplazamiento con la introducción de especies arbóreas, arbustivas y tapizantes que renaturalicen el entorno, mejoren el ecosistema urbano y la biodiversidad”. Además de la introducción de sombras, se incorporarán elementos de regulación hidrotérmica mediante la vaporización, al tiempo que se creará un área de juegos infantil. Igualmente, como complemento a la denominada ‘cúpula vegetal’, se plantea la introducción de elementos de sombra proyectada por pérgolas artificiales.

Del mismo modo, la actuación prevé incorporar elementos de refresco urbano mediante nebulización, mobiliario urbano, equipamientos de hidratación y un aseo accesible con cambiador inclusivo. También en superficie se contempla la plataforma única y criterios de movilidad peatonal y accesibilidad universal. “Los criterios de diseño utilizados en la urbanización son consecuentes con las políticas de movilidad impulsadas en los últimos años por el Ayuntamiento de Benidorm y por ello este vial también será de prioridad peatonal” ha explicado Toni Pérez.

Asimismo, también está prevista la renovación de las redes de servicios municipales de agua potable, residuales, pluviales, riego y alumbrado público, adaptándolas a la nueva configuración de la vía.