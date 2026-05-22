Finestrat amplía el horario del Centre Juvenil para apoyar a estudiantes en época de exámenes

Desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Finestrat ponen en marcha un horario especial en el Centre Juvenil para apoyar a los jóvenes en la preparación de exámenes. Hasta el 5 de julio abrirán de manera ininterrumpida todos los fines de semana desde las 9 de la mañana hasta las 20:00 horas. “Buscamos facilitar a los estudiantes un espacio tranquilo donde estudiar y preparar sus exámenes con la máxima concentración», indicó la concejala de Infancia y Juventud, Sara Llorca. “Así que no cerraremos a mediodía los sábados ni los domingos para que nuestros jóvenes dispongan de tiempo, tranquilidad y concentración. Justo lo que necesitan en esta recta final, especialmente aquellos que se enfrentan a las Pruebas de Acceso a la Universidad. Mucho ánimo para todos y todas en esta recta final».

Además, de lunes a viernes el horario también es ininterrumpido desde las 8 de la mañana hasta las 21:00 horas.

El Centre Juvenil Finestrat se encuentra en el carrer Fonteta, 36. En la 1ª planta cuenta con Sala de Estudio con puestos muy amplios, bien iluminados, conexión USB y conectividad WIFi.