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Las obras del puente de La Vila estarán listas para las fiestas de Moros y Cristianos

Las obras cuentan con una inversión de 858.387 euros y han sido adjudicadas a la empresa Pavasal

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Las obras del puente de La Vila estarán listas para las fiestas de Moros y Cristianos
Las obras del puente de La Vila estarán listas para las fiestas de Moros y Cristianos | Onda Cero Marina Baixa

El edil de Urbanismo, Pedro Ramis, explicado que los trabajos avanzan según lo previsto y que los seis meses de ejecución contemplados finalizarán a finales de julio. El edil señala que "tenemos la promesa firme de que para fiestas de Santa Marta estarán operativoslos dos carriles para el tráfico. La obra es compleja, se están incluso descubriendo infraestructuras subterráneas de muchísimos años que no estaban documentadas. La maquinaria es muy especial, al igual que la operativa. La semana próxima empezará a ponerse el pavimento de la acera y, desde luego, en la otra parte del puente ya tendremos la experiencia de todo lo que se ha hecho en la primera y va a ir más rápido."

La actuación no solo busca garantizar la seguridad estructural futura del puente, sino también mejorar la accesibilidad peatonal mediante la ampliación de las aceras hasta los 2,4 metros de ancho. Las obras cuentan con una inversión de 858.387 euros y han sido adjudicadas a la empresa Pavasal. El proyecto forma parte del plan de inversiones plurianual del Ayuntamiento, dotado con más de 23 millones de euros.

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