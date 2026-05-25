Villajoyosa impulsará un tercer plan de asfaltado de dos millones centrado en La Cala y l’Ermita

El Ayuntamiento de Villajoyosa pondrá en marcha un tercer plan de asfaltado que se centrará especialmente en las zonas de La Cala y l’Ermita, dentro de una nueva inversión destinada a mejorar el estado de calles, carreteras y caminos rurales del municipio.

En concreto, 1,2 millones se destinarán a actuaciones en calles y carreteras urbanas, mientras que los 800.000 euros restantes servirán para mejorar distintos caminos rurales del término municipal. Según ha explicado el primer edil, las obras podrían comenzar a partir del próximo mes de septiembre, una vez se completen los trámites administrativos necesarios para la adjudicación de los trabajos.

Este tercer plan de asfaltado se enmarca dentro de un conjunto de inversiones impulsadas por el consistorio para renovar y mejorar la red viaria local. Con esta nueva actuación, la inversión global en asfaltado prevista por el Ayuntamiento supera ya los seis millones de euros.

El objetivo del plan es mejorar la seguridad vial, facilitar la movilidad y dar respuesta al deterioro que presentan algunas vías del municipio, especialmente en zonas con un importante volumen de tráfico y en áreas residenciales y rurales.