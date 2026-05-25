En la Marina Baixa cae una red internacional que legaliza coches robados

La operación se ha saldado con nueve detenidos y seis registros realizados en La Nucía, Alfaz del Pi, Altea y Villajoyosa. Los agentes han recuperado nueve vehículos robados e intervenido gran cantidad de piezas de coches sustraídos, documentación falsa y más de 71.500 euros en efectivo.

La investigación comenzó tras detectar un taller en La Nucía que presuntamente compraba vehículos siniestrados en subastas y desguaces para utilizar su documentación legal. Después, los reparaban con piezas procedentes de coches robados y los reintroducían en el mercado como vehículos completamente legales.

Según los investigadores, la red utilizaba empresas intermedias para dar apariencia legal a los coches sustraídos y operaba con vehículos de gama media y alta. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.