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En la Marina Baixa cae una red internacional que legaliza coches robados

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal internacional dedicada al robo de vehículos y a la falsificación documental

Onda Cero Marina Baixa

Marina Baixa |

En la Marina Baixa cae una red internacional que legaliza coches robados
En la Marina Baixa cae una red internacional que legaliza coches robados | Onda Cero Marina Baixa

La operación se ha saldado con nueve detenidos y seis registros realizados en La Nucía, Alfaz del Pi, Altea y Villajoyosa. Los agentes han recuperado nueve vehículos robados e intervenido gran cantidad de piezas de coches sustraídos, documentación falsa y más de 71.500 euros en efectivo.

La investigación comenzó tras detectar un taller en La Nucía que presuntamente compraba vehículos siniestrados en subastas y desguaces para utilizar su documentación legal. Después, los reparaban con piezas procedentes de coches robados y los reintroducían en el mercado como vehículos completamente legales.

Según los investigadores, la red utilizaba empresas intermedias para dar apariencia legal a los coches sustraídos y operaba con vehículos de gama media y alta. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

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