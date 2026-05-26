El Secretario autonómico de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Vicente Tejedo, ha visitado junto a la alcaldesa de Finestrat, Nati Algado, y la directora general del Agua, Lourdes Pérez, la balsa de riego L'Alhambra de la Comunidad de Regantes Los Molinos en Finestrat, tras la finalización de las obras de esta infraestructura hidráulica. En la visita también estuvo presente el Primer Teniente de Alcalde, Víctor D. Llinares, el concejal de Obras, Guillermo Lloret y la concejala de Medio Ambiente, Estela Álvarez.

La alcaldesa, Nati Algado, agradeció el apoyo de la Generalitat para hacer posible esta actuación “que era necesaria y fundamental para impermeabilizar la lámina de la balsa que ya tiene más de 20 años. Con ello, prolongamos en el tiempo el uso de esta balsa, garantizando su eficiencia y funcionalidad para nuestros regantes. Sin esta obra sería prácticamente imposible seguir utilizando la instalación. Así que desde el Ayuntamiento y también desde la Comunidad de Regantes “Los Molinos” que gestiona este embalse, expresar nuestro agradecimiento a Generalitat por poner en 1ª línea de inversiones esta obra tan importante para mantener y preservar la huerta en municipios como el nuestro”.

Finalizan las obras de modernización de la Balsa de riego de L'Alhambra en Finestrat | Onda Cero Marina Baixa

Esta actuación, impulsada y financiada en su totalidad por la Conselleria de agricultura, ha contado con un presupuesto total de 526.249,27 euros y ha permitido renovar por completo la impermeabilización, reforzar la seguridad, la capacidad de regulación y la eficiencia en el aprovechamiento del agua destinada al regadío tradicional de la comarca.

Durante la visita, Tejedo ha destacado que “la Generalitat continúa invirtiendo en infraestructuras hidráulicas estratégicas que permiten garantizar el futuro de la agricultura y mejorar la gestión de un recurso tan valioso y limitado como el agua”. Asimismo, ha subrayado que “esta actuación responde a una demanda histórica de los regantes y permitirá optimizar el almacenamiento y la distribución del agua con mayores garantías de seguridad y sostenibilidad”.