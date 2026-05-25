L’Escola d’Estiu La Nucía 2026 contará con ayudas de hasta el 100%

Hoy lunes 25 de mayo se han abierto las inscripciones de la XXVI Escola d’Estiu Municipal de La Nucía. Esta actividad se desarrollará durante los meses de julio y agosto de 2026 en el Colegio Sant Rafael y está destinada a escolares de 3 a 16 años. L’Escola d’Estiu es subvencionable y puede optar todo el alumnado que asista un mínimo de un mes a l’Escola d’Estiu. La ayuda económica podrá ser parcial o ayuda total de todo el coste, incluido el comedor.

El objetivo de esta escuela es mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral durante las vacaciones escolares de verano. L’Escola d’Estiu está organizada por la concejalía de Bienestar Social y está subvencionada por la Consellería de Servicios Sociales, Familia e Infancia, el Ministerio de Derechos Sociales y el Ayuntamiento de La Nucía. La presentación de esta XXVI Escola d’Estiu ha contado con la presencia de Beatriz Pérez-Hickman, concejala de Bienestar Social y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

En esta edición de 2026 continua la línea de ayudas para que una gran parte del alumnado pueda optar a estas. Estas subvenciones llegarán hasta el 100%, incluido el comedor, para los alumnos/alumnas con menos recursos económicos, para que puedan disfrutar de l’Escola d’Estiu. Para las subvenciones es requisito indispensable estar inscrito un mínimo de un mes. Todas las personas interesadas podrán recoger los impresos de solicitud en el Centre Social “El Calvari” o en la sede electrónica de la web municipal www.lanucia.es