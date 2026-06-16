Villajoyosa incorporará nuevo mobiliario urbano sostenible en puntos turísticos estratégicos del municipio

El Ayuntamiento de Villajoyosa prevé incorporar papeleras selectivas en diferentes puntos estratégicos del municipio, con el objetivo de mejorar la calidad de la experiencia de visitantes y residentes en los espacios públicos de mayor uso turístico.

La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “La Vila Joiosa. Diversificación de la oferta y gestión turística sostenible” y está financiada por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La actuación se trata de la compra de suministro de papeleras selectivas, priorizando materiales reciclados, sostenibles y de bajo mantenimiento.

La concejala de Escena Urbana, Ana Alcázar, indicó que “esta actuación responde a la necesidad de mejorar el equipamiento de áreas turísticas de alta afluencia, donde la facilidad de la recogida y selección de residuos resulta clave para favorecer el descanso, el uso confortable del espacio público y una experiencia turística más completa”.

Además, contribuirá también a reforzar la imagen de Villajoyosa como destino accesible, sostenible y comprometido con la mejora continua de sus infraestructuras. La actuación se plantea de forma complementaria a otras iniciativas del PSTD vinculadas a la mejora de la señalética, la accesibilidad en playas y los puntos de información turística.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó que “con esta iniciativa, Villajoyosa avanza en la mejora de sus espacios turísticos, favoreciendo que en nuestras playas, calas y otros puntos de interés turístico y patrimonial sea fácil y cómodo contribuir a la limpieza de las mismas, mejorando la experiencia y estrategia de turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente”.