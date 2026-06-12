Confrides moviliza más de 300.000 euros para su Centro Cultural con ayudas del Ministerio y la Generalitat

El Ayuntamiento de Confrides - L’Abdet llevará a cabo la reforma integral del Centro Cultural de la localidad, un edificio municipal situado en pleno centro urbano que fue adquirido anteriormente mediante una subvención pública. La actuación permitirá modernizar y adecuar completamente el inmueble para consolidarlo como un espacio social de referencia para vecinos, asociaciones y colectivos del municipio.

Las obras contemplan una rehabilitación integral del edificio, incluyendo mejoras estructurales, redistribución de espacios interiores, renovación de instalaciones, actuaciones de eficiencia energética y la adaptación de las dependencias a las necesidades actuales de la población.

A esta actuación se suma otra ayuda concedida por la Generalitat Valenciana para la eliminación de barreras arquitectónicas, que permitirá ejecutar la instalación de un ascensor y la reubicación de la escalera del Centro Cultural. La subvención concedida para esta actuación asciende a 122.863,46 euros.

En conjunto, ambas actuaciones supondrán una inversión de 322.863,46 euros en el edificio, una de las mayores inversiones públicas realizadas en los últimos años en infraestructuras municipales de Confrides junto a otras grandes inversiones como la reforma integral del albergue que se está acometiendo, la reparación de todas las calles de Abdet, la construcción de las dos pistas de padel de Confrides y de L’Abdet, el tercer depósito de agua potable de Confrides o la construcción de la nueva Nave – Almacén municipal entre otras.