La Policía de La Nucía estrena dos nuevas motos para mejorar la “respuesta policial”

Esta semana la Policía Local ha incorporado dos nuevas motocicletas a su flota móvil. Estas dos nuevas motos scooters, suponen una renovación de la flota policial, que actualmente consta de 10 vehículos: 6 coches y 4 motos. Se trata de dos scooters (350 cc) muy polivalentes para desplazarse de forma ágil por el término municipal de La Nucía. En la presentación de estas dos nuevas motos de la Policía Local han participado Javier Burrueco, Inspector Jefe de la Policía Local de La Nucía, Blas Alós, Oficial de la Policía Local, Serafín López, concejal de Seguridad Ciudadana y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. “Desde el Ayuntamiento de La Nucía intentamos cada año mejorar los medios de la Policía Local para que puedan prestar el mejor servicio a la ciudadanía y mejorar la respuesta policial. En este caso se han adquirido dos nuevas motocicletas. Son dos motos scooters, muy polivalentes y perfectamente equipadas, que ya están utilizando los agentes en sus servicios diarios” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Renovación parque móvil

Con la adquisición de estas dos nuevas motocicletas se renueva el parque móvil de la Policía Local con estos vehículos que permiten desplazamientos de manera ágil y eficiente. Esta nueva adquisición ha permitido reponer dos unidades de motos que, dado su uso y antigüedad, ya se encontraban muy deterioradas. Se trata de dos motos scooters de 350 cc perfectamente equipadas, con luces de “prioritarios de emergencia” y “sirena acústica”, para poder dirigir el tráfico y advertir de cualquier incidencia en las carreteras.