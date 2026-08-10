El SPPLB considera insuficiente la reforma de la Ley de Coordinación de Policías y reclama más carrera profesional, financiación y seguridad jurídica

El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos valora las modificaciones de la normativa de Policía Local como un avance en algunos aspectos, pero considera que la reforma deja demasiadas cuestiones importantes sin resolver. La Generalitat amplía funciones y responsabilidades de las policías locales, especialmente en materia de emergencias, pero sin garantizar una financiación suficiente para los ayuntamientos. Toda nueva competencia debe venir acompañada de recursos, formación, medios y cobertura jurídica.

El sindicato reclama que la promoción interna sea la vía prioritaria para la carrera profesional y que las dos primeras plazas de inspector de cada cuerpo se cubran mediante promoción interna. No se puede favorecer el acceso a las categorías superiores mientras se reducen las oportunidades de promoción de oficiales e inspectores. Además el SPPLB muestra su preocupación por las dudas jurídicas en materia de movilidad, rechaza las nuevas restricciones a las permutas y reclama una regulación adecuada del armamento para el personal interino que desempeña funciones policiales operativas. Asimismo, considera necesario revisar los procesos de promoción interna: un policía en activo no puede ser tratado como un aspirante de nuevo ingreso, obligándole a repetir pruebas físicas, médicas y psicotécnicas que ya superó.

Entre las grandes asignaturas pendientes continúa la creación de un marco autonómico de retribuciones mínimas, una bolsa autonómica de personal interino y la transformación del IVASPE en una verdadera Academia de Policía, con autonomía y financiación propia. El SPPLB mantiene además su rechazo a la reserva de plazas para personal militar y reclama que el desarrollo de la Policía de la Generalitat cuente con la experiencia y profesionalidad de las policías locales valencianas. Desde el SPPLB señala que seguirá vigilante y utilizará todas las vías sindicales y jurídicas necesarias para defender los derechos, la carrera profesional y las condiciones laborales de las policías locales de la Comunitat Valenciana y expresan que "Más coordinación, sí. Pero también más derechos, más financiación, más carrera profesional y más seguridad jurídica".